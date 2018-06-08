Заметают следы? Детсад в Израиле, в котором была убита девочка из Молдовы, сменил вывеску (ФОТО)

Детский сад “Маша и медведь” в израильском городе Петах-Тиква, где была убита 14-месячная дочь граждан Молдовы Ясмин Винта, сменил название.

Так, накануне, 7 июня, у входа в учреждение появился новый щит с надписью “Микки-Маус” вместо прежнего названия. Сменились и номера телефонов администрации на этих вывесках, однако дозвониться по ним до кого-то невозможно, пишет vesty.co.il.

Адвокат родителей полагает, что владельцы детсада пытаются таким образом уйти от ответственности и “замазать глаза” общественности.

– Я вижу здесь явную попытку избавиться от дурной славы, создать о себе ложное впечатление и поскорее открыть детсад вновь, – сказал он.

Ранее 25-летняя Дорина Винта, мать девочки, рассказала о том, что ее удалили из группового чата детсада в WhatsApp сразу после смерти Ясмин. По словам Дорины, помощница воспитательницы постоянно звонила ей в течение нескольких дней. Помощница выясняла, как скоро Винта и ее муж отправятся в Кишинев хоронить дочь.

5 июня она и ее муж вернулись в Израиль из Кишинева, где хоронили дочь. Вначале они не хотели возвращаться, но потом все-таки решили приехать, чтобы убедиться, что виновные в смерти Ясмин не избегут наказания. Мать малышки сказала, что так поступить с беззащитным ребенком могло только чудовище, и заявила о намерении присутствовать на всех заседаниях суда.