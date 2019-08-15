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Председатели районов будут избираться из числа советников, а заместители примаров будут избираться и освобождаться от должности по предложению примаров. Парламент одобрил во втором чтении на сегодняшнем пленарном заседании поправки к Закону о местном публичном управлении.

Стоит отметить, что до настоящего времени закон не позволял назначать председателей районов из числа местных советников. Это же касается должности вице-председателя, на которую отныне сможет претендовать любое лицо.