Заместитель начальника одного из отделов Инспектората полиции Кагула задержан по делу о коррупции

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Заместитель начальника Отдела общественной безопасности Инспектората полиции Кагула задержан сотрудниками НАЦ и прокурорами по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Предполагается, что он вымогательством получил от мужчины 2 700 евро за благополучное разрешение уголовного дела.

По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, полицейский пообещал осведомителю, что повлияет на следователей ИП Кагула и сможет изменить ход уголовного дела, возбужденного за хулиганство. Он также уверил мужчину, что сможет договориться с коллегами о снятии запрета на выезд из страны, наложенный на подозреваемого. За свои «услуги» он потребовал 700 евро. Позже он запросил ещё 2 000 евро для того, чтобы подкупить других коллег, однако фигурант дела сообщил об этом в НАЦ.

По факту извлечения выгоды из влияния было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. Все обстоятельства инцидента выясняются.