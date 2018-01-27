Замерзающего в парке Валя Морилор лебедя доставили в зоопарк (ВИДЕО)

Очевидица, решив, что лебедя крадут неизвестные, вызвала полицию.

История, которая не оставила равнодушным ни одного жителя столицы, получила продолжение. Лебедя, который остался зимовать в парке Валя Морилор, специалисты увезли в Кишиневский зоопарк. Там его поместили в теплую комнату, а также обеспечили едой и водой.

Птицу осмотрел ветеринар. Она еще не успела развиться, поэтому не смогла улететь вместе со всей стаей лебедей, сообщает protv.md.

Казалось бы, на этом история должна закончиться, однако, как оказалось, очевидица того, как лебедя увозят с озера, вызвала полицию. Женщина решила, что птицу крадут злоумышленники. После разбирательств правоохранительные органы установили, что лебедя забрали специалисты из зоопарка.

Бдительной любительницей лебедей оказалась журналистка с Украины Зинаида Гурская, проживающая в Кишиневе. Женщина была обеспокоена судьбой птицы и намеревалась ухаживать за ней.

– Я знаю, что они кушают и как их лечить. Поэтому я приехала, чтобы забрать лебедя себе на зиму. У меня есть место, есть помещение, где его кормить. Я не хочу больше, чтобы он вмерзал в лед, – отметила Зинаида Гурская.

Деревянный домик же, который горожане соорудили для лебедя, пока что стал пристанищем для диких уток.