Замдиректора Нацагентства по безопасности пищевых продуктов перевели под домашний арест

Такое решение приняла Апелляционная палата.

Всеволод Стамати был задержан в декабре 2017 года за пассивную коррупцию. 8 декабря его поместили под арест в изолятор на 20 суток, а 20 декабря приостановили в должности решением правительства. Вчера, 1 февраля, Стамати был помещен под домашний арест.

Отметим, что, согласно пресс-релизу прокуратуры, на протяжении сентября 2016 года бывший чиновник, воспользовавшись служебным положением, вымогал у экономических агентов продукты питания: вино, мясо, колбасы и другие для того, чтобы не создавать им проблемы в экономической деятельности. Если вина Стамати будет доказана, ему грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения, штраф до 500 тысяч леев и лишение права занимать публичные должности на срок от 10 до 15 лет.