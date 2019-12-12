Заманили в лес, избили и ограбили приятеля: троих злоумышленников задержала столичная полиция (ВИДЕО)

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Трое жителей столицы в возрасте от 18 лет до 21 года были задержаны сотрудниками полиции сектора Рышкановка за ограбление. В момент совершения преступления молодые люди находились под воздействием психотропных веществ.

Утром 6 декабря в полицию поступила информация о том, что в лесу на пересечении улиц Студенческой и Флорилор на 29-летнего мужчину напали трое неизвестных. Пострадавший сообщил, что его избили и отняли сумку, в которой были документы, 7 000 евро и другие ценные вещи. Ущерб, причинённый жертве, составил 138 200 леев.

Полиция установила что жертва была знакома с одним из нападавших. Накануне ночью они вместе распивали алкогольные напитки в заведении, расположенном на улице Студенческой. Позже один из парней предложил прогуляться в лес на улице Флорилор, где и произошло ограбление.

Вскоре все трое нападавших были задержаны. Молодые люди признали свою вину, сообщив, что знали о том, что у жертвы была с собой крупная денежная сумма. Они также подтвердили, что во время преступления находились под воздействием психотропных веществ и алкоголя.

Нарушителей поместили под арест на 72 часа. Согласно действующему уголовному законодательству, им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет.