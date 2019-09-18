Заложник геополитических игрищ?

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О проблемах и перспективах молдавского виноделия

В медийном пространстве в последнее время появились достаточно пессимистичные заявления, утверждающие, что винодельческие предприятия Молдовы в очередной раз переживают свои не лучшие времена.

С одной стороны, в прошлом году был зарегистрирован один из самых высоких урожаев винограда за последние 10 лет. Богатый урожай ожидается и в нынешнем году. А с другой, и в Европе сборы винограда 2017–2018 годов были также рекордными. В итоге экспорт в страны ЕС начал сокращаться.

Психологический прессинг

Однако в целом нынешняя ситуация для виноделов не выглядит столь драматичной, как её пытаются представить, – в другие же регионы мира экспорт растёт. Поэтому подобные трактовки – это, скорее, очередной психологический прессинг, направленный на виноградарей, чтобы по максимуму сбить закупочные цены.

Да, складские запасы тихих виноградных вин увеличились. На конец 2017 года их оставалось 56,2 тыс. тонн, произведено в течение 2018-го 169,6 тыс. тонн, а по его завершении не реализованные запасы достигли 65,5 тыс. тонн. Однако в части игристых вин (spumante) ситуация явно улучшилась. Здесь данный ряд показателей соответственно следующий: 1,92 тыс., 6,65 тыс. и 1,53 тыс. тонн. Ещё более значительное улучшение зафиксировано по газированным винам (spumoase). Складские запасы сократились с 627 до 332 тонн, или почти вдвое.

Тем не менее уже вброшен прогноз, что якобы до 70 тыс. тонн винограда могут оказаться не переработанными.

Разумеется, проблем у данного сектора экономики, включая и социокультурные, – множество, и они не столь однозначны, как зачастую стараются представить. И помимо общеэкономических проблем Молдовы, продуцируемых на древнейшую и даже где-то элитарную отрасль страны, начинаются они с высокой себестоимости винограда и уровня качества сырья.

В Молдове есть потенциал для того, чтобы виноградовинодельческий комплекс занял подобающее место как в стране, так и в мире. Нужно только всерьёз взяться за решение насущных проблем на государственном уровне и прекратить питать иллюзии, что невидимая рука рынка приведёт к благоденствию.

Древнейшая отрасль Молдовы

В целом находки отпечатков листьев вида Vitis teutonica у с. Наславча Окницкого района свидетельствуют о том, что виноград был распространён на современной территории республики примерно 6 – 25 млн лет тому назад. А отпечатки семян винограда у с. Варваровка Флорештского района, относящиеся к 2800 г. до н. э., дают возможность утверждать, что к этому времени виноград уже был введён в культуру.

И всё же заметный расцвет был достигнут только при господаре Штефане Великом (15 в.), который особое внимание уделял ввозу саженцев высококачественных сортов из других стран, а также повышению качества вин. Заметный подъём отрасли произошёл и после присоединения Бессарабии к России в 1812 году, когда российская знать стала массово «заводить виноградные имения», импортируя из Франции модные сорта винограда. В итоге к 1837 году площади виноградников достигли 13 тыс. десятин, а производство вина – 1 млн вёдер. А к 1900 году виноград занимал уже 74 тыс. десятин и производилось 15 млн вёдер, из которых 10 млн отправили на экспорт, в том числе и во Францию, испытывавшую к тому времени нехватку вин из-за гибели собственных виноградников.

В этот же период начали формироваться микрозоны виноделия, которые уже тогда своими винами снискали известность далеко за пределами Молдавии. Например, Пуркарская микрозона. Уникальные органолептические качества вин этого уезда были признаны и отмечены Золотой медалью на Всемирной Парижской выставке в 1878 году. Именно здесь было начато производство сепажных вин (на одном массиве в заданной пропорции высаживались определённые сорта винограда). И сегодня к мощному «каберне» здесь подсаживают «рара нягрэ» и «саперави», которые обогащают купаж, внося в него приятную освежающую кислинку и мягкость, способствуют образованию сложного букета и приятной округлённости, а напитку придают в целом достойную гармонию. Преемником «Негру де Пуркарь» стало вино «Рошу де Пуркарь», в купаж которого добавили сорт мальбек.

К концу того же века были заложены виноградники и завод, названный «Романешть», в честь царской семьи Романовых. В сепаже Романешт – каберне-совиньон, мерло и мальбек. Их соотношение может быть различным – 60–30–10%, или 60–20–20%. В целом эти вина изготавливались по типу и подобию французского «Бордо». Затем аналогичным образцом уже при советской власти на ряде винзаводов стали производить и «Кодру».

Главный поставщик вин в СССР

Но всё же кардинальный рост площадей виноградников произошёл в 50-е годы прошлого столетия, когда за 10 лет было посажено свыше 150 тыс. га и к 1960 году площадь виноградных насаждений достигла 220 тыс. га. В этот же период начали осваивать и шахты. Штольни и подвалы соединяли, расширяли, укрепляли. Cricova, Mileștii Mici, Brănești на сегодняшний день являются самыми крупными хранилищами вин республики. Это целые города с улицами, протяжённостью в десятки километров, где отдыхают игристые вина и хранится более 30 тыс. тонн высококачественных виноматериалов и более 2 млн бутылок коллекционных вин. Молдова становится главным поставщиком вин на рынок СССР.

Вступает в строй производственное объединение «Плодсельхозмаш», впоследствии переименованное в Agromașina, по производству машин и оборудования для садов и виноградников. Создаётся научно-производственное объединение по виноградарству и виноделию. Массово готовятся кадры с высшим и средним специальным образованием.

К этому времени основными возделываемыми техническими сортами винограда стали: красные – «гаме фрео», «каберне-совиньон», «мальбек», «мерло», «пино чёрный», «рара нягрэ», «саперави»; белые – «алиготе», «мускат Оттонель», «ркацители», «фетяска», «шардоне», «траминер розовый». Из них в 1984 году (пик расцвета) было произведено виноматериалов 97,1 млн дал, вина виноградного 19,2 млн дал, шампанского 9,6 млн бутылок, коньяка 933 тыс. дал. Тогда на долю Молдовы приходилось около 20% виноградных насаждений СССР и около 25% валового сбора винограда.

Зубодробительный удар

Однако затем последовал пресловутый «сухой закон» – буквально зубодробительный удар. Вытекающие из него многие «новаторские» идеи были доведены до абсурда. Именно тогда были раскорчёваны десятки тысяч гектаров виноградной лозы.

А в целом нелицеприятная динамика развития отрасли, характеризуемая средней урожайностью по пятилетиям, которая до настоящего времени так и не достигла прежних уровней, отмечена следующими показателями (см. диаграмму 1).

Как видим, нынешняя урожайность более чем вдвое ниже потенциальных возможностей для этой культуры и рекомендуемых норм. И во многом она является следствием низкого и зачастую крайне примитивного уровня агротехники, а также высокой степенью изреженности насаждений. В частности для «каберне-совиньон» рационально формировать урожай на уровне 80 ц/га. Современная агротехника позволяет получать и больше, но тогда заметно ухудшаются органолептические параметры виноматериалов. А для белых сортов, как правило, рекомендуемая урожайность вообще более 100 ц/га. Однако мы имеем то, что имеем.

Но ещё более драматична в последние три с половиной десятилетия динамика с площадями, занятыми под виноградники. (См. диаграмму 2.)

Для чистоты оценки представленных показателей следует отметить, что до 1992 года статистика подсчитывала площади виноградников с учётом Приднестровья, которые тогда составляли 193 тыс. га, в том числе столовых сортов – 31,0 тыс. га, а в 1993 году уже без левобережья Днестра – соответственно 194 тыс. и 30 тыс. га.

Да и в общем количестве виноградников следует учитывать то, что большая их часть уже стала принадлежать мелким владельцам. Так, в 2018 году из 133 тыс. гектаров общей площади виноградниками технических сортов в плодоносящем возрасте было занято 114 тыс. га. При этом во владении сельскохозяйственных предприятий находилось только 22 тыс. га, а остальные виноградники принадлежали индивидуальным собственникам – 92 тыс. га. А это 80,7%!

Но ведь прежде, до либеральной вакханалии в аграрном секторе, это соотношение было обратным!

КСТАТИ

При средней урожайности технических сортов в 54,9 ц/га за 2018 год у индивидуальных владельцев она составила только 47,8 ц/га, а в агропредприятиях – 88,9 ц/га, или на 86% больше! К этому следует добавить и несопоставимую разницу в качестве поставляемого на переработку винограда этими двумя категориями собственников как по чистоте сортового состава, так и по другим параметрам.

Ошибочный подход

Несмотря на все отмеченные выше проблемы, виноделие Молдовы по-прежнему остаётся её визитной карточкой и предметом национальной гордости. И сегодня это главный, хоть и не без проблем, конкурентоспособный продукт с неиссякаемыми ресурсами для его производства.

Почвенно-климатические условия центральной и южной зон нашей страны весьма близки по своим параметрам к винодельческим регионам Франции. А основное достоинство столовых французских вин – так называемые питкость и лёгкость: мягкое послевкусие со слабой естественной освежающей кислинкой и ярко выраженной ароматикой, определяющих полноту и сбалансированность вкуса. Такое вино предназначено гармонично дополнять вкусную и даже изысканную пищу, а не доминировать над всем. Именно сухие молдавские вина – при соблюдении надлежащей технологии их производства – отвечают таким требованиям.

В 90-е и в начале 2000 годов ряд молдавских производителей сильно подпортили имидж винодельческой продукции, отправляя на экспорт товар низкого качества, а иногда и банально фальсифицированный. Считалось, что для восточного всеядного и непритязательного рынка следует отгружать продукцию покрепче и послаще. Да и в настоящее время предпочтение отдаётся сладимым винам – жалкому подобию вин Испании, Португалии – безусловно, имеющих свою нишу на рынке. Но там их производят из винограда с повышенной сахаристостью за счёт неполного сбраживания виноградного сахара, а не посредством его добавления в сусло, как это делается у нас. В итоге получаем вина плоские и крепкие, которые ценители сухих вин воспринимают как нонсенс. Попробуйте подобным semidulce или dulce угостить француза…

Основной аргумент производителей и экспортёров, что, дескать, потребители предпочитают именно сладимые вина, является следствием ошибочного подхода к формированию вкусовых предпочтений прежде всего в самой Молдове. И он не имеет будущего.

Эмбарго за злоупотребления

Да и в хаосе трёх тысяч наименований молдавской винодельческой продукции – голова кругом. А расплатиться за это пришлось по полной. Сначала это было эмбарго, введённое Российской Федерацией 27 марта 2006 года. В результате уже в том же году производство виноградных вин сократилось на 49,1%. А к 2009 году оно вообще упало втрое!

Не успев оправиться от того потрясения, 11 сентября 2013 года было запущено второе эмбарго. В итоге – в последующие три года – снова провал объёмов производства.

На эту тему было высказано множество суждений в части того, чья сторона повинна больше и в чём. Но в этом ли суть? В подобных конфликтах не бывает безвинных участников. Надо признать, что Молдова дала основания для их введения многочисленными фактами неудовлетворительного качества своей продукции. Во многом этому способствовало и действующее правило по установлению страны происхождения товара. Если виноматериалов молдавского производства в конечной продукции более 50%, то для такого вина применялся беспошлинный таможенный режим зоны свободной торговли с РФ. И этим явно злоупотребляли.

В частности только в 2005 году официально в Молдову было импортировано почти 20 тыс. тонн виноградных вин по средней цене 39 центов за 1 литр. При этом значительная часть из них в дальнейшем была прокупажирована с молдавскими виноматериалами и отгружена на российский рынок как национальная продукция. Но уже по средней цене в 89 центов за литр!

Кому же это понравится?

Глубокий провал

В целом эти два цунами вогнали в огромные долги и разорили не только винодельческие предприятия, а и практически всех производителей алкоголя. При этом самый глубокий провал пришёлся на 2009 год. Даже спустя 13 лет в Молдове так и не смогли восстановить прежние объёмы производства. Они и сегодня в разы ниже доэмбарговых показателей. (См. таблицу 1.)

В результате в течение целого десятилетия абсолютное большинство винзаводов генерировали убытки. Только за 2015 год суммарно по этому сектору они составили 175,4 млн леев. А в целом накопленные долги достигли 5,5 млрд леев при годовом объёме продаж менее 3 млрд. Лишь с 2016 г. вышли в плюс. И если в 2005 году в Молдове действовало 189 предприятий, то в 2018 их уже осталось только 143.

И понятно, почему. Экспорт рухнул в ещё большей мере. При этом в страны ЕС он вырос в денежном выражении в 5,8 раза. Однако он всё же меньше прежних объёмов отгрузок в Россию в 3,8 раза, а по физическому количеству вина – в 6 раз.

Здесь следует отметить, что за прошедшие годы качество молдавской винодельческой продукции безусловно выросло, и весьма существенно. В Европе требования к импорту не просто жёсткие – они и исполняются неукоснительно. Поэтому туда для экспорта отбираются вина получше, да и удельный вес бутилированного несопоставимо больше. Отсюда цена единицы продукции в ЕС за дал – $13,02, а в РФ – $9,5, или более чем на четверть дешевле. (См. таблицу 2.)

Абсолютным лидером в импорте наливом в последние годы стала Беларусь: только в прошедшем году из Молдовы было отправлено 47,8 тыс. тонн виноградных вин при средней цене $5,86 за дал. Руководство этой страны действует весьма прагматично и по принципу «да, для потребителя виноматериалы, разлитые в Беларуси, по органолептическим параметрам существенно уступают вину, которое было бутилировано в Молдове. Но зато загружаются местные мощности. А это значит, что и рабочие места, и вся добавленная стоимость от розлива остаются в стране».

Иллюзии – в сторону!

С 7 мая 2017 года в Закон о винограде и вине введена новая классификация вин, делающая упор на место происхождения, чтобы, надо полагать, в большей мере способствовать не только росту качества молдавских вин, но и их узнаваемости, к которой до самого последнего времени было множество претензий.

Да и проблему конкурентной себестоимости по настоящему можно решить лишь на основе внедрения современных технологий возделывания винограда и его уборки комбайнами. И такой виноградоуборочный комбайн СВК-3 в конце 80-х годов прошлого столетия выпускался в Кишинёве производственным объединением «Agromașina» S.A. и даже был статьёй экспорта в страны СЭВ. Но когда в 90-е годы его производство свернули, группа специалистов в течение нескольких лет выкупала эти (уже списанные) комбайны за рубежом, восстанавливала их в Кишинёве и продавала в Ставропольский и Краснодарский края.

На этом же предприятии в последние три года работают над комбайном следующего поколения SVK-5, проводятся его производственные испытания. Здесь же для работ на виноградниках и в садах изготавливается целый ряд и других машин и агрегатов.

Таким образом, в Молдове есть потенциал для того, чтобы виноградовинодельческий комплекс занял подобающее место как в стране, так и в мире. Нужно только всерьёз взяться за решение насущных проблем на государственном уровне и не питать иллюзий, что невидимая рука рынка приведёт к благоденствию.

КСТАТИ

Неожиданные виски

Наверняка мало кто знает, что на кишинёвском винно-коньячном комбинате «Арома» из зерновых дистиллятов, выдержанных в дубовых бочках не менее 9 лет, было освоено производство такого явно заморского продукта, как виски. В итоге в 2017 году его произвели 74 тыс. литров. Вот только роль рекламных акций, надо полагать, была явно недооценена, чтобы подготовить национального потребителя к появлению этого уникального для Молдовы продукта. Продажи шли слабо, и к концу года на складах его скопилось 40 тыс. литров.

За прошедший год произвели лишь 1683 литра, что позволило сократить складские запасы на начало нынешнего года до 8,4 тыс. литров. Как видим, товар, хоть и не бойко, но всё же пошёл.

Михаил Пойсик, доктор экономики, НИЭИ