Заложенная под машиной «бомба» оказалась GPS-устройством

Сообщение о бомбе, якобы заложенной под машиной недалеко от здания МВД, оказалось ложным. Подозрительным предметом, прикреплённым к машине, стал GPS-трекер, именуемый также “маячком”.

Так, согласно полученной информации, о бомбе в полицию сообщила 31-летняя жительница села Дороцкая Дубоссарского района, которая на данный момент находится в процессе расторжения брака. Она сообщила, что обнаружила подозрительный предмет, прикреплённый к её машине марки Volkswagen Golf, вчера, 21 октября, пишет realitatea.md.

После того, как женщина проконсультировалась со своим адвокатом, рано утром она приехала в Кишинёв, припарковала свой автомобиль на улице В. Александри, возле здания Министерства внутренних дел, и позвонила в Службу 112. Отмечается, что женщина не предполагала, что это могло быть GPS-устройство. Органы правопорядка выясняют все обстоятельства дела.

Напомним, что сообщение о бомбе было получено сегодня утром, 22 октября. На место происшествия прибыли все необходимые службы, включая службу BombTEH, зона была окружена.