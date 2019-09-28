“Залёг на дно” в Молдове: украинца, подозреваемого в жестоком убийстве в Виннице, нашли в Молдове и экстрадировали на родину

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Несовершеннолетний гражданин Украины ранил соседа по общежитию ножом в сердце. После преступления он спрятался в Молдове. Молодого человека разыскивали 4 года.

Преступление произошло в 2015 году в Виннице. Несовершеннолетний парень во время ссоры в общежитии аграрного лицея ранил соседа ножом в сердце. Скорая оперативно прибыла на место происшествия и спасла раненого. Подозреваемого установили сразу, но его тогда не удалось задержать, передаёт vinnitsa.znaj.ua.

Полиция подозревала, что он скрывается за границей. Уже на днях следствие сдвинулось с мертвой точки, и из Молдовы экстрадировали подозреваемого в покушении на убийство ученика лицея. Поиски злоумышленника длились долго, когда его обвинили в попытке убийства, парню было 17 лет.

Подозреваемого успешно доставили на территорию Украины, он находится под стражей.