Залезли в дом, чтобы ограбить, но испугались и убили: полиция восстановила картину преступления в Каушанах (ФОТО)

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Полицейские задержали 27-летнего мужчину и 17-летнего подростка, жителей села Заим Каушанского района, по подозрению в убийстве 76-летней старушки. Как выяснилось в результате следственных мероприятий, злоумышленники проникли в дом пенсионерки, чтобы ограбить её, но всё закончилось убийством.

Согласно материалам дела, труп женщины был обнаружен в её доме в селе Заим вчера, 1 апреля. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что пенсионерка жила в одиночестве. По данным судмедэкспертов, смерть наступила в результате сильного удара в область головы. Полицейские также обнаружили в доме явные признаки ограбления.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были идентифицированы и задержаны. Ими оказались односельчане убитой. Полицейские установили, что злоумышленники проникли в её дом, чтобы ограбить, но женщина их застала. Испугавшись, воры ударили её по голове. В результате травмы пенсионерка скончалась.

По факту умышленного убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемые были задержаны на 72 часа. Один из них признал свою вину. Виновным грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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