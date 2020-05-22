Залезли в автосервис и украли запчасти на 23 000 леев: задержаны двое рецидивистов (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Буюканы задержали двух жителей Хынчештского района 20 и 23 лет за кражу автозапчастей.

Инцидент произошёл в ночь на 18 апреля. Злоумышленники проникли на территорию автосервиса, расположенного на улице И. Раду, и украли два катализатора от автомобиля Mercedes. Ущерб, причинённый пострадавшей стороне, составил 23 364 лея.

Вскоре подозреваемые были задержаны и доставлены в инспекторат. Ранее судимые мужчины признали свою вину, сообщив, что украденное продали.

За содеянное им грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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