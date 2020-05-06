Залезли ночью в кафе и украли технику: столичная полиция поймала банду воришек (ВИДЕО)

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18-летний юноша и трое несовершеннолетних в возрасте от 13 до 16 лет были задержаны сотрудниками полиции сектора Ботаника по подозрению в краже.

Утром 4 мая в полицию обратился владелец заведения, расположенного на бульваре Дачия. Мужчина сообщил, что неизвестные украли из кафе два телевизора. Нанесенный ущерб составил 15 000 леев.

Вскоре подозреваемые были задержаны. Они признали свою вину и показали, где спрятали похищенное. Стоит отметить, что ранее их уже задерживали за подобные преступления.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит штраф в размере до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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