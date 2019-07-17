Залезали в дома днем и выносили ценности: в Кишиневе задержали двух рецидивистов, орудовавших на Буюканах (ВИДЕО)

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Полицейские столичного сектора Буюканы задержали двух мужчин в возрасте 27 и 42 лет, соответственно, уроженцев Сынжерейского района, за кражи.

В результате расследования удалось установить, что в период с мая по июнь подозреваемые проникли по меньшей мере в два жилища в секторе Буюканы, откуда украли различные материальные ценности, нанеся, тем самым, ущерб владельцам в размере 38,5 тысяч леев.

Полицейские собрали доказательства вины преступников. Их действия попали на камеры видеонаблюдения, установленные поблизости. Во время допроса оба признали свою вину и рассказали, что проникали в помещения в дневное время через окна после того, как убеждались в том, что хозяев нет дома. Украденные ценности продавали по символической цене ради дохода. Стоит отметить, что ранее обоих уже судили за аналогичные правонарушения.

Часть имущества полицейским удалось найти. Его предстоит вернуть владельцам.

Мужчин поместили под арест на 30 суток. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. Злоумышленникам грозит штраф от 32,5 тысяч до 67,5 тысяч леев, от 180 до 240 часов общественных работ или до 4 лет тюрьмы.

Полицейские проводят специальные мероприятия для того, чтобы выяснить, не причастны ли преступники и к другим кражам, совершенным на территории столицы.



