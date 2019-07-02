Залез в квартиру среди ночи, вынес деньги и угнал автомобиль: подростка-нарушителя задержали по горячим следам

Залез в квартиру среди ночи, вынес деньги и угнал автомобиль: подростка-нарушителя задержали по горячим следам

В дежурную часть поступило заявление от 34-летней жительницы города Днестровск. Она пояснила, что в ночь с 29-го на 30-е июня злоумышленник через незапертое окно проник на её жилплощадь на первом этаже многоквартирного дома.

Пока женщина спала, неизвестный тайно похитил ключ от автомобиля Audi и кошелёк, в котором находились 10 долларов США и 100 рублей ПМР. Правонарушитель угнал автомобиль, который был припаркован на стоянке возле дома. Иномарка с повреждениями была обнаружена днём 30 июня в селе Незавертайловка.

В тот же день по подозрению в совершении угона сотрудники уголовного розыска задержали 15-летнего сельчанина. У парня изъяли чужой кошелёк, деньги он потратить не успел. Подросток уже состоял на учёте инспекции по делам несовершеннолетних.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, пишет mvdpmr.org.

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