Залез в чужой офис, чтобы украсть технику: убегавшего вора “поймала” камера (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Ботаника задержали мужчину за совершение кражи из офиса. Как оказалось, 27-летнего жителя Бачой ранее судили за аналогичные преступления.

Утром 23 апреля в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что из его офиса, расположенного на бульваре Дачия, были украдены ноутбук и принтер. Пострадавший оценил ущерб в 9 000 леев. Расположенная снаружи камера наблюдения запечатлела момент, когда злоумышленник убегал с похищенным имуществом.

Вскоре подозреваемый был задержан. Украденные вещи были найдены в его доме, их вернут владельцу.

По факту кражи полиция возбудила уголовное дело. Злоумышленнику грозит штраф в размере от 32 500 до 67 500 леев, неоплачиваемые общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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