Зал, в котором была принята Декларация о независимости РМ, получит особое название

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Сегодня особенно важно, чтобы государственные деятели, ученые, деятели культуры, все граждане знали историю молдавской государственности, изучали ее драматичные и прекрасные страницы. Об этом президент страны заявил в рамках выступления на официальной церемонии по случаю 660-летия становления молдавской государственности.

В данной связи Игорь Додон объявил, что Большой зал здания Администрации Президента, в котором была принята Декларация о независимости РМ, получит особое название, которое подчеркнет его роль в преемственности молдавской государственности.

⁃ Это название мы будем дополнительно обсуждать с широким кругом экспертов. Я бы хотел, чтобы здесь была устроена галерея с фотокопиями основных учредительных документов страны, с портретами великих людей, которые на протяжении веков способствовали укреплению молдавской государственности, – рассказал Игорь Додон.