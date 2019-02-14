Зал не смог вместить всех желающих: Игорь Додон провел встречу с гражданами в Штефан-Водэ (ФОТО, ВИДЕО)

Зал не смог вместить всех желающих: Игорь Додон провел встречу с гражданами в Штефан-Водэ (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства продолжает рабочие поездки по стране. Вчера Игорь Додон встретился в городе Штефан-Водэ с жителями одноимённого, а также Каушанского районов. 

В городском Доме культуры президент пообщался с более чем 700 гражданами в зале, который не смог вместить всех желающих.  Главе государства задали много вопросов социального и экономического характера.

В контексте мероприятий в рамках Года семьи Игорь Додон поздравил четыре супружеские пары долгожителей (61, 60, 58 и 55 лет совместной жизни) и четыре многодетные семьи (три семьи по восемь детей и еще одна с семью детьми). Он пожелал им всем крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия.

Стоит отметить, что, как и было обещано ранее, отныне все эти встречи транслируются онлайн.

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