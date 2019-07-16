Закрытие детских садов летом: детей переводят в сады по соседству (ВИДЕО)

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Многие столичные детские сады закрылись на ремонт. По этой причине по просьбе родителей детей перевели в соседние работающие учреждения. В свою очередь, закрытые на лето сады возобновят работу в сентябре.

В саду №106 на Ботанике обычно обучаются 300 детей. Недавно учреждение закрылось на ремонт. Работы близятся к завершению, так что со следующей недели дети смогут вернуться в родной детский сад, пишет tv8.md.

– Ремонт был необходим: сырость на стенах, разбитые окна. Дети в это время посещали детский сад №40. Когда там будут вестись ремонтные работы, мы примем 45 детей оттуда к себе, – прокомментировала ситуацию директор детского сада №106.

Ещё один детский сад на Ботанике, где уже закончился ремонт, временно принимает 50 детей из соседних учреждений. Подобную практику применяют во всех районах.

– Родителям, которые не могут оставить детей на лето дома, либо под присмотром бабушек и дедушек, предлагаем временно посещать соседние сады. Таким образом, все дети остаются пристроенными, – подтвердил глава Управления образования, молодежи и спорта сектора Ботаника Ион Мустяца.

В этом году более 250 учебных заведений страны закрылись на капитальный ремонт.