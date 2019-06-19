Закрытая книга

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О том, почему в Молдове всё меньше читающих людей

Нынешняя молодёжь уже не помнит тех времён, когда практически в каждом молдавском селе был книжный магазин. Образование было базовой составляющей государственной политики. Стране нужны были мыслящие люди, которые могли бы применить свои знания на благо будущего. Сейчас уровень образования становится личным делом каждого.

«Луминицы» без света знаний

Советская Молдавия могла гордиться не только богатой сетью книжных магазинов. Далеко за пределами страны были известны издательства «Литература артистикэ», «Картя молдовеняскэ», «Лумина», «Тимпул», «Штиинца». Духовная пища из Молдовы разлеталась по всем союзным республикам, часть попадала в книжные магазины «Луминица». Книги завозились два раза в месяц, а желающих приобрести новинки было очень много.

– Хорошая литература мигом разлеталась, – вспоминает бывший продавец магазина «Луминица» села Малиновское Рышканского р-на Лилия Митрофан. – Книги были дешёвыми, и к самым востребованным мы давали в нагрузку издания, которые не раскупались. Пользовалась спросом серия «Мир приключений». Раскупалась советская и зарубежная литература. Всё рухнуло через несколько лет после распада СССР. Я ещё работала в тот период, когда в Молдове расплачивались купонами. Потом у меня попросили ключ от магазина – оказалось здание уже продано, но меня об этом даже не предупредили.

В советское время книжные магазины «Луминица» курировал Молдкниготорг, который подчинялся Государственному комитету по делам издательств, полиграфии и книжной торговли СССР. Продавцы книжных магазинов с грустью вспоминают, как в первые годы независимости сеть магазинов «Луминица» вошла в состав некоего АО. Наступили времена безденежья, и к 1994 году сельские магазины по причине нерентабельности стали закрывать. Сами здания продавались, а на их месте открывались продовольственные магазины и питейные заведения. Произошла смена приоритетов – увы, не в пользу человека.

«Литературное интернет-пространство не способно поглотить библиотеки. Цифровые издания не смогут вытеснить бумажную версию книг. Это просто другой вид чтения. Хотя на самом деле у нас в Молдове становится всё меньше читающих людей».

«Капитал» Маркса вернулся

Современные книжные магазины несколько отличаются от прежних «Луминиц». Несмотря на то что книги сейчас красивые и качественные, покупать их стали меньше. Наступило время, когда книга опять стала лучшим, к тому же дорогим подарком. Радует, что среди покупателей немало молодых людей, которые запросто смогли бы скачать в интернете электронную версию книги.

– Молодёжь покупает разные книги, в том числе и классику, часто выбирают антиутопии, – утверждает директор магазина одной из кишинёвских книжных сетей Наталья Бордей. – Пользуются спросом программные произведения, к примеру, у нас всегда есть в наличии роман Льва Толстого «Война и мир». Приезжающие из-за границы часто спрашивают Достоевского. Многих интересуют книги по психологии. После долгого забвения на полки книжных магазинов вернулся «Капитал» Карла Маркса. Кроме того, постоянно появляются новые авторы, которые привлекают внимание. Всегда востребована детская литература. Но в целом интерес к книгам сильно упал, в том числе и потому, что они не всем по карману.

Книжные магазины редко закупают молдавские издания. Типографии должны приобрести право на издание новинок, а это тоже стоит денег. Местные авторы заказывают ограниченное количество экземпляров, которые раздаривают в качестве сувениров. Литературу на русском языке магазины везут из России, на румынском – из Румынии. Так что молдавское книгоиздательство тоже переживает не лучшие времена.

Около 600 книжных магазинов «Луминица» построили в сёлах Советской Молдавии в 70-х годах прошлого века.

Читательские дары

Те, кому книги не по карману, продолжают ходить в библиотеки. Что сейчас читают? Как и раньше, всё зависит от кругозора и вкусов. Остаются актуальными детективы, приключения, фантастика и фэнтези. Читающая публика не отказывается от любовных и исторических романов. Появились новые авторы. В библиотеках спрашивают писателей Евгения Водолазкина, Гузель Яхину и других современных авторов. По-прежнему читают Дину Рубину и Людмилу Улицкую.

Известно, что библиотеки финансируются не на должном уровне. Откуда тогда в некоторых появляется дорогая литература?

– Книги к нам попадают благодаря читательским дарам, – поясняет директор столичной библиотеки им. Ломоносова Маргарита Щелчкова. – Зная о том, что в Кишинёве осталась одна русская библиотека, многие о ней заботятся. У нас установились связи с питерской библиотекой им. Маяковского, нам помогает РЦНК в Молдове. В прошлом году подарили 300 экземпляров современных изданий из Фонда Солженицына. Целые комплекты книг дарят наши читатели. Так что, как ни странно, у нас есть современная литература, способная удовлетворить спрос читателей. Мы даже можем поделиться некоторыми изданиями с другими русскими библиотеками республики.

Городские читальни отличаются от сельских не только посещаемостью и выбором книг, но и тем, что столичные светочи знаний проводят различные культурные мероприятия. В сёлах же жизнь умирает, и едва ли в сельской библиотеке можно провести вечер, посвящённый кому-то или чему-то. И если книги на молдавском языке в сельские библиотеки периодически поставляются, то с литературой на русском языке существуют определённые проблемы, а дарителей в сёлах не так уж много. Несмотря на скудный выбор книг, единичные читатели в сёлах пока ещё есть. Ключевое слово «пока». Но едва ли это кого-то волнует.

КОММЕНТАРИЙ

Не трендовый показатель

Олеся Рудягина, председатель Ассоциации русских писателей РМ:

– Читают меньше потому, что в обществе сменились установки – приоритеты другие. Грубо говоря, прежде считалось престижным быть образованным и интеллигентным, нынче – богатым и нахрапистым. Прежде модно было держать в доме солидную библиотеку, теперь от книг избавляются, как от ненужного хлама. Не факт, конечно, что те, кто терпеливо собирали издания, за которыми приходилось и в очереди стоять, и макулатуру сдавать, – их читали. Но так или иначе, это был трендовый показатель. Мир стремительно меняется. И дело не только в новых носителях, хотя и в этом, конечно, тоже (знаю читающих людей, уже не берущих в руки настоящие книги, использующих исключительно электронные). Исчезновению привычки читать способствует моральная деградация общества, где высшими благами признаны материальные. Зачем биться над вечными вопросами, искать ответы в книгах, когда «люди гибнут за металл» – и с большим удовольствием! Виновата и современная система образования, на мой взгляд, полностью лишающая ребят способности мыслить самостоятельно. Впрочем, и сегодня есть люди, читающие запоем – и классику, и новомодную литературу, не умеющие жить без чтения. Их немного, но они есть.

«Цифра» – не помеха

Мнение Семёновой

– Не все, кто издают книги, являются хорошими авторами. Человек хочет писать, но это интересно только его родственникам. Часть книг издаются за свой счёт или на средства спонсоров. Поэтому появляется очень много низкопробной литературы. В этой огромной массе очень сложно сориентироваться. Я выступаю за хорошую редактуру и цензуру в том смысле, что какие-то вещи в литературный поток вообще не должны попадать. Хорошо, что в социальных сетях есть профильные группы, где можно найти товарищей по интересам, с которыми можно посоветоваться, ознакомиться с литературными дискуссиями или принять в них участие. Можно получить профессиональный совет относительно книжных новинок.

Бумажная литература очень дорогая – и это обоснованно. Помимо материалов, в книгу вложен труд многих людей. Конечно, приятно подержать в руках новую книгу, но для многих читающих людей это дорого. Поэтому спасибо интернету, где появилось большое количество электронных книг, которые можно читать как за очень умеренную плату, так и бесплатно. Но я считаю, что традиционная книга не будет вытеснена интернетом. Она останется на века. Кроме того, многие крупные библиотеки большую часть редких и востребованных изданий просто не отцифровывают.

Я думаю, что литературное интернет-пространство не способно поглотить библиотеки. Цифровые издания не смогут вытеснить бумажную версию. Это просто другой вид чтения. Хотя на самом деле у нас в Молдове становится всё меньше читающих людей.

Юлия Семёнова, председатель Ассоциации русскоязычных журналистов Молдовы

Наталья Устюгова