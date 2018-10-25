Закрутки на зиму и строительный инструмент стали «добычей» вора из Тирасполя

Подозреваемый был задержан. Им оказался сосед потерпевшей.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, в чужой гараж, расположенный на территории частного домовладения, неизвестный наведался в период с 18 по 20 октября. Из незапертого помещения он вынес продукты питания и строительный инструмент. Обнаружив пропажу, 58-летняя тираспольчанка написала заявление в милицию.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия и задержали похитителя по горячим следам. Им оказался ранее судимый 33-летний сосед потерпевшей. Украденное имущество стражи порядка нашли в его жилье.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан по горячим следам. На данный момент проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.