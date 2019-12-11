Законопроект ПСРМ: Интересы акционеров страховых компаний будут защищены

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Депутаты-социалисты предлагают учреждение органов управления страховщика, в том числе специальной администрации с правом выставлять на продажу вновь выпущенные акции по переоцененной цене (в соответствии с обновленной финансовой ситуацией), имея возможность продлить срок действия договора продажи (в 3 месяца 3 раза), а также изменение цены, но не обязательно до 30 процентов. Проект закона был разработан депутатами от фракции ПСРМ в парламенте Петру Бурдужей, Татьяной Кунецки и Аллой Дарованной, сообщает пресс-служба формирования.

Документ был одобрен в среду, 11 декабря, парламентской Комиссией по национальной безопасности и общественному порядку. Депутат-социалист Петру Бурдужа заявил во время представления проекта в комиссии, что законодательная инициатива предлагает регламентирование аспектов, связанных с процессом выставления на продажу акций, недавно выпущенных страховщиками, с применением положений об управлении приостановленными акциями или создании специальной администрации. В настоящее время, согласно Закону о страховании, исполнительный орган страховых компаний обязан изменить цену акций, выставленных на продажу, при этом колебания цен допускаются в пределах до 30 процентов по отношению к ранее установленной цене.

– Эти положения носят императивный характер, особенно в отношении цены продажи и ее снижения для каждого нового выставления на продажу, без предложенной альтернативы для страховой компании для переоценки рыночной стоимости акций, – сказал Петру Бурдужа.

По мнению авторов проекта, учитывая, что управление приостановленными акциями или учреждение специальной администрации страховщика являются «режимами», нацеленными на проверку процессов, осуществляемых в рамках страховщика, особенно в отношении корпоративного управления, возникает необходимость пересмотреть и установить новую цену продажи, измененную на тех же условиях, что и первоначальная цена продажи.

– Мы считаем, что независимая оценка выявила бы рыночную стоимость акции и учитывала бы финансовые и управленческие принципы компании, а также интересы акционера, который инвестировал в эти акции. Например, если квота превышает 10 процентов, цена является результатом экспертной оценки, проведенной независимым оценщиком в соответствии с международными стандартами оценки, – пояснил депутат.

По мнению депутатов-социалистов, путем внесения поправок в Закон о страховании «будет оказана надлежащая правовая поддержка этой сфере». Проект закона должен быть обсужден и одобрен парламентом в двух чтениях. Закон вступит в силу со дня опубликования в Официальном мониторе.