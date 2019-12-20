Законопроект, который поможет в борьбе с незаконным строительством в Кишиневе, одобрен парламентом

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Парламент Республики Молдова сегодня, 20 декабря, проголосовал в двух чтениях за пакет законодательных поправок в области строительства.

Как рассказал генпримар Кишинева Ион Чебан, изменения законодательства призваны расширить возможности местных органов власти в сфере выдачи разрешительных документов на строительство и в сфере контроля за процессом строительства.

– Данные поправки исключают любую возможность начала строительства на основании градостроительного сертификата, дают инструменты для более строгих требований для соблюдения Генерального градостроительного плана и местного градостроительного регламента, а также исключают возможность негласной выдачи разрешения на строительство, – подчеркнул градоначальник.

Ион Чебан отметил важность этих поправок для пресечения беззакония в сфере строительства в столице. Он поблагодарил за его принятие всех причастных, а также правительство и парламент за поддержку.