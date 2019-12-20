Законопроект, который поможет в борьбе с незаконным строительством в Кишиневе, одобрен парламентом

Законопроект, который поможет в борьбе с незаконным строительством в Кишиневе, одобрен парламентом

Парламент Республики Молдова сегодня, 20 декабря, проголосовал в двух чтениях за пакет законодательных поправок в области строительства.

Как рассказал генпримар Кишинева Ион Чебан, изменения законодательства призваны расширить возможности местных органов власти в сфере выдачи разрешительных документов на строительство и в сфере контроля за процессом строительства.

– Данные поправки исключают любую возможность начала строительства на основании градостроительного сертификата, дают инструменты для более строгих требований для соблюдения Генерального градостроительного плана и местного градостроительного регламента, а также исключают возможность негласной выдачи разрешения на строительство, – подчеркнул градоначальник. 

Ион Чебан отметил важность этих поправок для пресечения беззакония в сфере строительства в столице. Он поблагодарил за его принятие всех причастных, а также правительство и парламент за поддержку.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md