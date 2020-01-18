Законодательство в области туризма будет усовершенствовано

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Премьер-министр Ион Кику провёл заседание с участием представителей туристических ассоциаций Республики Молдова, руководства Агентства по инвестициям, ODIMM, Центра по информированию и продвижению туризма, а также других ответственных лиц в этой области.

Как передаёт moldpres.md со ссылкой на пресс-службу правительства, на заседании обсуждались проблемы, озвученные туристическими агентствами в развитии отрасли. Среди затронутых тем, требующих участия правительства, были упомянуты необходимость развития инфраструктуры туристических объектов, расширение либерализованного визового режима между Республикой Молдова и другими государствами и активизация действий по продвижению культурного наследия.

Премьер-министр заявил, что туризм является важной областью, и его развитие будет существенно способствовать росту национальной экономики.

Вместе мы должны найти решения и предпринять необходимые действия для активизации деятельности в этом секторе. У Республики Молдова есть потенциал, и его нужно использовать, – сказал глава правительства.

Премьер потребовал доработать Национальную стратегию развития “Молдова-2030” в сфере туризма и установил двухмесячный срок для выполнения процедур по усовершенствованию законодательства в этой области. В числе приоритетов Ион Кику отметил необходимость оцифровки услуг.