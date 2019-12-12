Закон всем писан

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На вопросы читателей «АиФ в Молдове» отвечает Роман АРОНОВ, адвокат, магистр права.

Нестраховой период

Засчитывается ли в стаж работы период от получения инвалидности до достижения пенсионного возраста? М. Бесолов, Кишинёв

– Согласно Закону РМ № 156 от 14.10.1998 г. «О государственной пенсионной системе», в страховой стаж не включается период получения пенсии по ограничению возможностей и трудоспособности. Статья 5 данного закона говорит, что для застрахованных лиц к страховым периодам приравниваются: а) период исполнения срочной или сокращённой военной службы; б) пребывание на военной службе по контракту или приравненной к ней службе; в) уход за ребёнком в возрасте до трёх лет одним из родителей или в случае смерти обоих родителей – опекуном; г) период, в котором застрахованное лицо получало пособие по временной нетрудоспособности, по безработице, по трудоустройству; д) уход за ребёнком с тяжёлым ограничением возможностей в возрасте до 18 лет одним из родителей, опекуном, попечителем до его приёма на должность персонального ассистента; e) резидентура в обязательном постуниверситетском образовании; ж) деятельность в должности судьи и прокурора до 31 декабря 2005 года; з) уход за инвалидом I группы, за ребёнком-инвалидом в возрасте до 16 лет или за престарелым, достигшим возраста 75 лет, а также обучение на дневных отделениях высших учебных заведений.

Таким образом, в него не включён страховой период, в течение которого лицо получало пенсию по ограничению возможностей и трудоспособности.

Бездействие судисполнителей наказуемо

В 2013 году суд столичного сектора Боюканы постановил выплатить мне определённую сумму. Прошло шесть лет, а решение суда до сих пор не исполнено! Каждый раз, когда я интересуюсь у судебного исполнителя о продвижении своего дела, слышу в ответ непонятные отговорки. Как повлиять на то, чтобы этот представитель судебной системы выполнил свою работу? В. Шалаев, Кишинёв

– Согласно ст. 8 Закона РМ № 113 от 17.06.2010 г. «О судебных исполнителях», судебный исполнитель обязан играть активную роль на протяжении всего процесса исполнительного производства, прилагая усилия для реализации законными средствами предусмотренной исполнительным документом обязанности и соблюдая права сторон производства и других заинтересованных лиц.

Работу судебного исполнителя контролирует Дисциплинарная коллегия при Национальном союзе судебных исполнителей, которая находится по адресу: г. Кишинёв, ул. Киевская, 3, лит. «А», 3-й этаж.

По Закону РМ № 87 от 21.04.2011 г. «О возмещении государством вреда, причинённого нарушением права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного решения в разумный срок», любое физическое или юридическое лицо, полагающее нарушенным его право на судопроизводство, в разумный срок может обратиться с исковым заявлением об установлении нарушения и о возмещении вреда, причинённого таким нарушением. Возмещение осуществляется лишь в случае, если нарушение имело место по причинам, не зависящим исключительно от лица, обратившегося с заявлением о возмещении вреда.

По рекомендациям председателя ВСП РМ и правительственного агента № 6 «О справедливом возмещении», размер компенсации морального вреда составляет €600 за 12 месяцев неисполнения решения суда и по €300 за каждые последующие шесть месяцев неисполнения.

Подсчитывайте ущерб и обращайтесь в суд!

Вредность определяют чиновники

Мой 60-летний сын – электросварщик VI разряда. Стаж работы – 40 лет. За это время у него появилось немало профессиональных заболеваний, с каждым годом работать ему всё труднее. Но до выхода на заслуженный отдых ему далеко, поскольку его профессия не входит в список вредных видов деятельности, представителям которых положена досрочная пенсия. Кто должен похлопотать, чтобы профессия электросварщика входила в список вредных профессий? З. Славинская, Страшены

– Типовой перечень работ и рабочих мест с вредными и особыми условиями труда, на которых работникам может устанавливаться льготное пенсионное обеспечение, изменяется, дополняется только постановлением правительства РМ по предложению министерств, департаментов и экономических единиц, с включением дополнительных работ, появившихся в результате введения новых технологических процессов (если для данных работ вредные производственные факторы не могут быть устранены ни современными техническими средствами, ни другими методами).

Так, в соответствии с Постановлением правительства РМ № 169 от 05.04.1993 года «Об утверждении Правил внесения изменений в Списки №1 и № 2, дающие право на льготное пенсионное обеспечение», перечень производств, работ, профессий и должностей, где аттестация рабочих мест для определения права на льготное пенсионное обеспечение не проводится, может быть дополнен Министерством труда и социальной защиты по согласованию с Советом федерации независимых профсоюзов Молдовы.

Долг из ниоткуда

У меня неожиданно обнаружилась задолженность по холодной воде в размере 1184 лея. Я получил предупреждение о том, что если не погашу «задолженность», то муниципальное предприятие подаст на меня в суд и мне придётся оплачивать ещё и судебные издержки. Как это могло произойти, если я каждый месяц плачу по квитанциям за использованную воду по счётчику? Г. Вознюк, Кишинёв

– Если вы не согласны с указанным долгом и у вас имеются убедительные доказательства того, что начисление долга необоснованно, а все предварительные разбирательства с поставщиком воды ни к чему не привели, то обращайтесь в суд с иском.

В исковом заявлении напишите, кто является собственником квартиры, укажите её адрес и сошлитесь на имеющиеся документы. Поясните, что, согласно фактуре, ответчик начисляет вам долг в размере 1184 леев, в то время как вы исправно оплачиваете счета за поставку воды и долгов не имеете.

Добавьте, что договориться полюбовно не получилось и ваша претензия осталась без ожидаемой реакции. В итоге потребуйте, чтобы суд принял решение, по которому обязал бы управляющую компанию и поставщика услуг исключить сумму в размере 1184 леев в качестве долга за поставку потреблённой воды в квартире по конкретному адресу из соответствующей фактуры.

Молочка и просрочка

Не раз приносил из магазина кефир и другую молочку недельной «свежести». Пожилые и слабовидящие люди, которым трудно разобраться в мелкой маркировке товара, становятся заложниками недобросовестных продавцов, которые просроченный товар выдвигают вперёд. Что говорит закон про утилизацию торговлей просроченных продуктов питания? А. Стрелков, Кишинёв

– Закон РМ «О защите прав потребителей» категорично указывает, что запрещаются импорт, поставка на рынок и реализация продуктов с истекшим сроком годности. Закон РМ № 78 от 18.03.2004 г. «О пищевых продуктах» запрещает продление (изменение) срока годности пищевых продуктов, в том числе путём замены этикетки, переупаковки или сопроводительной документации. Аналогичный запрет прямо предусмотрен и ст. 6 Закона РМ «О защите прав потребителей».

Одним словом, пищевые продукты и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, не соответствующие применяемым регламентам в пищевой отрасли или опасные, должны изыматься с рынка. Владелец таких продуктов и материалов обязан изымать их с рынка по собственной инициативе или на основании письменного распоряжения органа государственного контроля и надзора.

Песочница – не для машин…

Разъясните, какой статус у детской площадки во дворе. Законны ли действия владельцев автомобилей, которые устроили стихийную парковку вдоль детской площадки. Как с ними бороться? Л. Маркан, Кишинёв

– Детские площадки обслуживает управляющая компания многоквартирного дома на основании законов РМ «О жилье» и «О приватизации жилищного фонда», которые включают детские площадки в общее придомовое имущество и пространство.

Владелец автомобиля должен позаботиться о том, где ему парковать своё транспортное средство. При этом он обязан соблюдать закон и не должен создавать проблемы другим людям, в том числе посетителям детских площадок. За незаконную парковку на газонах или тротуарах автолюбитель может быть привлечён к административной ответственности.

Подготовила Татьяна СОЛОВЬЁВА