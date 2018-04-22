Закон ужесточат: за оставление места ДТП виновнику будет грозить штраф до 25 тысяч леев

Это предусматривает законопроект, включающий в себя некоторые поправки в Кодекс о правонарушениях.

Кроме этого, согласно предлагаемым изменениям, за оставление места дорожно-транспортного происшествия виновнику аварии будут грозить и общественные работы до 40 часов, что не предусматривает закон на данный момент. Такие поправки вскоре будут представлены на публичных слушаниях, пишет tv8.md.

Авторы проекта предлагают, чтобы оставившие место ДТП были наказаны одной из следующих санкций:

– штраф от 400 до 500 условных единиц (от 20 тысяч до 25 тысяч леев);

– лишение права на вождение в течение 2-3 лет;

– неоплачиваемые общественные работы в течение 20-40 часов;

– арест от 10 до 15 дней.

На данный момент, согласно действующему законодательству за оставление виновным лицом места дорожно-транспортного происшествия, если это деяние не является преступлением, влечет лишение права управления транспортным средством на срок от 2 до 3 лет или назначение наказания в виде ареста за правонарушение на срок от 10 до 15 дней.

Напомним, недавно стало известно, что сбивший насмерть ребёнка и скрывшийся с места аварии пьяный советник коммуны Коржеуць, получил лишь условный срок.