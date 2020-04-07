Закон о мерах поддержки населения в период ЧП опубликован в “Monitorul oficial”

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Закон об установлении мер поддержки граждан и предпринимательской деятельности в период чрезвычайного положения и поправки к некоторым нормативным актам опубликованы сегодня в “Официальном мониторе”. Этот органический закон был принят на основании положений ст. 106 Конституции о взятии ответственности правительства перед парламентом.

Так, 1 апреля правительство взяло на себя ответственность за пакет антикризисных мер. Решение было одобрено в контексте чрезвычайного положения, объявленного постановлением парламента Республики Молдова от 17 марта 2020 года, и направлено на введение дополнительных мер по поддержке граждан и предпринимательской деятельности в период ЧП.

В частности, пособие по безработице будет увеличено, а минимальный размер составит 2775 леев. Категории получателей пособий по безработице расширены для людей, которые зарегистрированы как безработные, но не соответствуют критериям для предоставления пособия по безработице. В то же время было принято решение увеличить минимальный ежемесячный доход для неблагополучных семей до 1300 леев в период действия ЧП и увеличить размер гарантированного минимального ежемесячного дохода на каждого ребенка до 975 леев.

Наиболее важные положения проекта касаются, в том числе субсидирования расходов, связанных с выплатой заработной платы/ пособия в случае технической безработицы или простоя – 100%/ 60% налогов и взносов, сопутствующих выплате заработной платы/ пособий, в зависимости от причины прекращения деятельности.

Владельцы патентов, которые прекратили свою деятельность в период ЧП, будут освобождены от уплаты документа. Также этой категории, лицам, которые занимаются независимой деятельностью, и индивидуальным предпринимателям, которые прекратили свою деятельность в период чрезвычайного положения, будут возвращены социальные взносы в фиксированной сумме.

Для сектора HORECA предусматривается снижение ставки НДС с 20% до 15%. Экономические агенты, которые прекратили свою деятельность в соответствии с решениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям, воспользуются отсрочкой до 25 июля – крайний срок уплаты местных налогов.

На выполнение этих мер будет необходимо выделить дополнительно 816 млн леев, что будет предусмотрено в процессе корректировки бюджета, который будет проведен в ближайшем будущем.