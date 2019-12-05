Закон о госбюджете одобрен парламентом в первом чтении

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Депутаты приняли сегодня в первом чтении проект государственного бюджета на 2020 год. Согласно проекту, доходы на 2020 год составят 44 136 млн леев, увеличившись на 8,6% по сравнению с 2019 годом. Деньги будут собраны, благодаря ожидаемому увеличению доходов от налогов и сборов.

Расходы государственного бюджета составят 51 551,9 млн. леев, что на 11,2% больше, чем в 2019 году. Социальная защита, образование, здравоохранение – это первые три группы с наибольшим объемом расходов в структуре расходов государственного бюджета, передаёт moldpres.md.

По оценкам, дефицит госбюджета в 2020 году составит 7 415,3 млн леев. Финансирование дефицита государственного бюджета будет осуществляться за счет внешних и внутренних ресурсов. Основные меры политики, на которой построен проект бюджета, касаются продолжения структурных экономических и социальных реформ, расширения местной финансовой автономии, увеличения заработной платы для большинства бюджетных работников, внедрения программ социальной помощи малообеспеченному населению.

При разработке проекта госбюджета на 2020 год использовались макроэкономические показатели, такие как реальный рост ВВП на 3,8%, инфляция – 5,7%, рост среднемесячной номинальной заработной платы на 8,7% и фонд оплаты труда – на 8,5%.

Чтобы стать законом проект должен быть принят еще в двух чтениях.