Закон есть, но он не работает: 96% столичных киосков с сигаретами расположены вблизи школ и больниц (ВИДЕО)

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Только 4% столичных киосков, в которых продаются сигареты, не нарушают ограничения, предписанные Законом о контроле над табаком, и расположены на расстоянии не менее чем 200 метров от образовательных и медико-санитарных учреждений.

К такому заключению пришла в результате эксперимента группа гражданских активистов, которые измерили расстояние столичных киосков от образовательных и медицинских учреждений. По их словам, власти продолжают выдавать санитарные разрешения киоскам без предварительной проверки их расположения, пишет realitatea.md.

Стоит отметить, что в период с 18 января по 15 февраля в Национальное агентство общественного здоровья поступило 56 жалоб в связи с незаконным расположением киосков в общественных местах. Всего в Кишинёве работают 337 киосков.

Напомним, что согласно Закону о контроле над табаком, киоски площадью менее 20 квадратных метров, в которых продаются сигареты, должны быть расположены на расстоянии не менее 200 метров от образовательных и медико-санитарных учреждений.