Заключённый шантажировал интимными фото жительницу столицы (ВИДЕО)

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35-летняя жительница Кишинева пожаловалась правоохранителям, что её шантажирует мужчина, с которым она познакомилась в социальных сетях.

Как выяснилось, подозреваемый, 21-летний житель Яловенского района, находился в тюрьме и оттуда угрожал женщине публикацией её интимных снимков. За своё “молчание” он требовал 10 000 леев.

19 марта жертва встретилась с посредником, чтобы передать первый транш в 5 000 леев. В момент получения денег последний был задержан.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. За шантаж виновному грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет со штрафом в размере до 117 500 леев.

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