Заключённый не попал в суд из-за ДТП в центре столицы (ВИДЕО)

Заключённый не попал в суд из-за ДТП в центре столицы (ВИДЕО)

Заключённый не доехал до зала суда, так как служебная машина, в которой его перевозили, попала в ДТП. Инцидент произошёл на пересечении улиц Букурешть и М. Еминеску.

На изображениях, снятых видеорегистратором одного из проезжающих мимо водителей, видно, что авария была незначительной. Автомобили получили лишь лёгкие повреждения, однако на перекрёстке образовался затор, пишет deschide.md.

В результате на место происшествия выслали другой служебный автомобиль, чтобы забрать задержанного и доставить на судебное заседание. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md