Заключённый не попал в суд из-за ДТП в центре столицы (ВИДЕО)

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Заключённый не доехал до зала суда, так как служебная машина, в которой его перевозили, попала в ДТП. Инцидент произошёл на пересечении улиц Букурешть и М. Еминеску.

На изображениях, снятых видеорегистратором одного из проезжающих мимо водителей, видно, что авария была незначительной. Автомобили получили лишь лёгкие повреждения, однако на перекрёстке образовался затор, пишет deschide.md.

В результате на место происшествия выслали другой служебный автомобиль, чтобы забрать задержанного и доставить на судебное заседание. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.