Заключённые не смогут рассчитывать на сокращение срока наказания до сентября

Правительство одобрило сегодня законопроект о приостановлении возможности сокращения срока отбывания наказания осуждённым из-за условий содержания.

Мораторий сохранится до сентября, пишет zdg.md. До тех пор предстоит проанализировать ситуацию, после чего будет принято решение об изменении, сохранении или отмене данного проекта.

В Молдове содержится около 6 700 заключённых, из которых более 5 000 обратились с просьбой о сокращении срока. По всей видимости, ходатайства более 1 000 человек были удовлетворены. На свободу выходят люди, представляющие угрозу безопасности государства. Наказание назначается для того, чтобы человек подготовился к повторной социализации в обществе, – пояснил министр юстиции Фадей Нагачевский.