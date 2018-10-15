Заключённые Липканской тюрьмы готовили побег через подземный тоннель

Пятеро заключённых пенитенциара в Липканах готовили настоящий побег, прорыв тоннель. Планы узников сорвали охранники тюрьмы, обнаружившие подземный коридор.

По данным Национальной пенитенциарной администрации, 10 октября в пенитенциаре №2 – Липкань было обнаружено специально подготовленное для побега место. В результате следственных мероприятий сотрудники пенитенциара определили пятерых заключённых, которые вырыли подземный тоннель.

Сами заключённые позже признались в своих намерениях совершить побег. Узники были в очередной раз признаны подозреваемыми, а следственные органы Инспектората полиции Бричень в ближайшее время передадут дело в суд.