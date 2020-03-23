Заключённого из Бельгии перевели в кишинёвскую тюрьму на прошлой неделе

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По состоянию на прошлую неделю в пенитенциарных учреждениях страны находилось 6 689 человек. 52 человека были освобождены, 39 – задержаны и помещены в следственные изоляторы. Один человек был переведён в кишинёвскую тюрьму №13 из Бельгии.

По данным пресс-службы Национальной администрации пенитенциарных учреждений, в службу экстренной медпомощи было произведено 3 звонка. В ходе обыска на контрольно-пропускных пунктах сотрудники пенитенциарных учреждений обнаружили 2 пакетика с предположительно наркотическим веществом, 14 мобильных телефонов и 9 литров алкоголя.

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