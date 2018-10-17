Заключенный напал на надзирателя в тараклийской тюрьме

Заключенный напал на надзирателя в тараклийской тюрьме

Заключенный пенитенциара №1 в Тараклии напал на сотрудника учреждения. Инцидент произошел вчера, в первой половине дня. 

Как говорится в сообщении для прессы Национальной администрации пенитенциаров, на место происшествия была срочно вызвана служба 112. Надзирателя доставили в Районную больницу Тараклии.

Согласно представленной информации, сотрудника тюрьмы ударили по голове, когда он попытался зайти в камеру для проведения обысков. Напавший на надзирателя заключенный ранее был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Обстоятельства случившегося выясняются. За нападение на надзирателя заключенному грозит еще от 3 до 7 лет тюрьмы.

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