Заключенные участники группировки “Макена” занимались вымогательством в тюрьме (ВИДЕО)

18-летний заключенный столичного пенитенциара №13 на протяжении полугода подвергался давлению со стороны 9 человек в возрасте от 26 до 42 лет.

Согласно информации полиции, злоумышленники, шестеро из которых находятся за решеткой, шантажировали юношу и угрожали ему физической расправой, вымогая 30 тысяч евро. Заключенные являются активными членами преступной группировки “Макена”, а все действия координировались “смотрящими”. Чтобы получить от шантажируемого нужную сумму, преступники предлагали ему продать дом, либо “заработать” деньги криминальным путем.

3 января 2018 года в момент передачи части денег полицейским “под прикрытием” был арестован один из членов группировки. Одновременно по ряду адресов и в трех пенитенциарах были проведены 14 обысков, которые принесли доказательную базу.

По итогам оперативных действий двое членов преступной группировки, находившиеся на свободе, были помещены под 30-дневный арест. Расследование продолжается.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 13 до 15 лет.