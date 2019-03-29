Закладчика наркотиков поймали с поличным в столице (ВИДЕО)

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27 марта сотрудники полиции сектора Центр задержали 25-летнего жителя столицы. Инцидент произошёл на ул. Малина Маре.

При обыске у молодого человека обнаружили 21 “закладку” с белым веществом. Наркотические вещества распространялись через мобильные приложения.

Обнаруженные пакеты были изъяты и отправлены на экспертизу. Стоимость конфискованного товара составила 25 000 леев.

Ранее мужчину уже задерживали за кражу. В данном случае было возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Подозреваемый взят под стражу на 72 часа. Согласно действующему законодательству, в случае обвинительного приговора ему грозит тюремный срок от 7 до 15 лет.