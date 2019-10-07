Заказал убийство экс-партнёра по бизнесу: злоумышленник попал под суд спустя 10 лет

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Сегодня, 7 октября, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам объявила о передаче в суд обвинительного акта на имя жителя города Бендеры, обвиняемого в организации заказного убийства.

В 2009 году мужчина заказал убийство бывшего делового партнёра с целью заполучить акции компании, которой они ранее управляли вместе. В результате исполнители произвели 7 выстрелов в направлении жертвы, когда та подъехала к дому на авто.

Пострадавший оказал сопротивление, выбрался из машины и попытался убежать. Однако преступники настигли его и нанесли удар ножом в область сердца, что привело к смерти жертвы.

Во время уголовного преследования к обвиняемому применялось превентивное содержание под стражей. В случае обвинительного приговора ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.