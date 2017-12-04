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Заявлявший о «захваченности» Молдовы Турбьерн Ягланд встретился с Плахотнюком

Заявлявший о «захваченности» Молдовы Турбьерн Ягланд встретился с Плахотнюком

Встреча генерального секретаря Совета Европы и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка состоялась в Страсбурге.

Согласно пресс-релизу ДПМ, самыми важными темами, обсуждавшимися на встрече, были сотрудничество Совета Европы с Республикой Молдова, реформы, реализованные в 2016 и 2017 годах, а также прогресс в приднестровском вопросе.

Турбьерн Ягланд был первым международным чиновником высокого ранга, который предупредил в 2015 году, что Республика Молдова «находится на краю пропасти» после кражи миллиарда из трех банков.

Стоит отметить, что весной текущего года Ягланд встретился с президентом Молдовы Игорем Додоном. На встрече глава республики высказал беспокойство в связи с очевидным отсутствием продвижения в процессе реформирования судебной системы, прокуратуры, органов правопорядка и других институтов.

Еврочиновник тогда согласился с президентом, посетовав, что Молдова до сих пор остается «захваченным государством». Он отметил, что большие проблемы нашей страны — коррупция, отмывание денег и олигархи, занимающиеся сразу и политикой, и бизнесом.

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