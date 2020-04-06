Заявление на предоставление пособия по материнству можно будет подать в течение двух дней

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7 и 8 апреля с 07.30 до 15.00 территориальные кассы социального страхования по всей стране будут принимать документы для установления пособия по материнству. Исключение составляют НКСС Сороки и НКСС Штефан-Водэ, так как в соответствующих городах установлен карантинный режим.

Обслуживание бенефициаров в территориальных кассах будет организовано в соответствии со всеми нормами и правилами в период пандемии. Так, будет обеспечено социальное расстояние от 1,5 до 2 метров, а заявители будут обязаны надеть маску и перчатки, передаёт regional.md.

Пакет для установления пособия по материнству, которое предоставляют застрахованным женщинам, жёнам, находящиеся на иждивении застрахованных супругов, и безработным женщинам с соответствующим статусом, должен включать следующие документы:

больничный лист в оригинале;

удостоверение личности (в оригинале и копия);

в случае жен, находящихся на иждивении застрахованных супругов, – свидетельство о браке (в оригинале и копия);

заявление жены, написанное под её личную ответственность, что она не трудоустроена и не получает застрахованный доход.

Выплата пособия по беременности и родам производится через поставщика платежных услуг, назначенного по запросу бенефициара.

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