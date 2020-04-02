“Заявка на грант в посольства некоторых западных стран”: Батрынча раскритиковал заявление “акумовца” и выразил благодарность Китаю

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В официальной концепции внешней политики Китая закреплено взаимное уважение и принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Причём, в отличие от некоторых других держав для китайской дипломатии это не пустые слова, а реальное руководство к действию. Об этом на своей странице в соцсети написал председатель группы дружбы Молдова-Китай, вице-спикер Парламента РМ Влад Батрынча в качестве ответа на заявление депутата блока “ACUM” Игоря Мунтяну, назвавшего гуманитарную помощь КНР Молдове “пропагандой”.

– На протяжении многих лет Китай искренне и безвозмездно помогает Молдове. И при этом ни разу китайские партнёры не позволили себе заявить “Молдова должна” или “Требуем от Молдовы”. Мне жаль, что посольству Китая в Молдове приходится реагировать на безответственные голословные обвинения одного условно “прозападного” депутата Парламента РМ. Жаль, что это слегка омрачило фон поддержки Китаем молдавской медицины в период глобального кризиса, – отметил он.

Батрынча выразил благодарность за оказываемую поддержку послу Китая в Молдове Чжану Инхуну и всему народу КНР.

– Абсолютное большинство молдавского народа признательно вам за теплое, искреннее отношение к нашей стране и за серьёзную помощь в час нужды! А безответственные заявления некоторых временных политиков лучше игнорировать с позиции высокой мудрости китайского народа. Много чести! Рекомендуется рассматривать эти заявления как заявку на грант в посольства некоторых западных стран, – отметил он. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.