Захватил из дома по ошибке “липовые” права: на границе задержали нарушителя

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Семья, отправившаяся на отдых в Болгарию, оказалась в неприятной ситуации при пересечении молдо-румынской границы. Водительские права мужчины, сидевшего за рулём, оказались поддельными.

На контрольно-пропускном пункте “Кагул” на выезде из страны был остановлен автомобиль Audi Q7, за рулём которого находился 31-летний гражданин Молдовы. При проверке документов пограничники заметили, что водительские права, выданные румынскими властями, имеют признаки фальсификации. Мужчина признался, что перепутал документ с оригинальным, который забыл дома.

Молодой человек также сообщил, что пару месяцев назад приобрёл подделку за 100 евро. По его словам, документом он не пользовался, так как у него имелись действительные права. Решив поехать на отдых со своей семьей, он в спешке перепутал права.

Для того чтобы получить разрешение на пересечение границы, мужчине пришлось продолжить путь в качестве пассажира.