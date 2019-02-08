Захарова: У России нет намерений влиять на избирательный процесс в Молдове

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Россия не имела и не имеет намерений влиять на избирательный процесс в Молдове. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

– На фоне стартовавшей кампании по выборам в молдавский парламент участились выпады некоторых политиков в адрес России. В частности, наша страна обвиняется во вмешательстве в избирательный процесс, в попытках повлиять на результаты голосования. Категорически отвергаем подобного рода размышления. Россия не имела и не имеет намерений влиять на избирательный процесс в Молдове. Авторы подобных инсинуаций не удосуживаются даже предоставить какие-либо доказательства, действуя по традиционной схеме Вашингтона и западных стран, – цитирует Захарову ТАСС.

По словам официального представителя МИД РФ, “Россия исходит из того, что предстоящее голосование должно быть проведено в строгом соответствии с общепризнанными стандартами демократических выборов, то есть честно и прозрачно”.

Напомним, очередные парламентские выборы пройдут в Молдове 24 февраля. Впервые они будут организованы по смешанной избирательной системе – 50 депутатов будут избраны по парламентским спискам, еще 51 – по одномандатным округам.