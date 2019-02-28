Захарова: Москва сохранит конструктивные отношения с Кишиневом после выборов

Захарова: Москва сохранит конструктивные отношения с Кишиневом после выборов

Москва сохранит конструктивные отношения с Кишиневом после выборов в парламент Молдовы, прошедших в воскресенье. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

– Мы всегда исходим из того, что будет превалировать конструктивный диалог в отношениях с РФ. Мне кажется, это обоюдовыгодно, – сказала дипломат, которую цитирует ТАСС

Напомним, первое место по результатам парламентских выборов заняла Партия социалистов, которая получила 35 мандатов в законодательном органе страны. В парламент также прошли демократы, блок “Акум” и партия “Шор”.

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