Загорать можно, купаться – нельзя: в некоторых столичных озёрах нашли кишечную палочку

Специалисты Центра общественного здоровья муниципия Кишинёв, проанализировав состояние местных пляжей, установили, что купание в них должно быть запрещено.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инспекторы оценили состояние воды, взяв на анализ пробы в озёрах «Долина роз», «Рышкань», «Ла Извор», «Валя Морилор», «Ватра», а также реки Днестр. Так, согласно лабораторным анализам, качество воды в перечисленных водоёмах не соответствует Положению о требованиях к качеству окружающей среды для поверхностных вод. Кроме этого, специалистами было установлено, что в некоторых из озёр повышен уровень содержания кишечной палочки, что свидетельствует о фекальном загрязнении воды.

Однако согласно полученной информации, песок на пляжах водоёмов безопасен, в нём не было обнаружено яиц гельминтов. Хотя зоны для купания были частично отремонтированы и очищены от бытового мусора, тем не менее их санитарное состояние оставляет желать лучшего. Водоёмы не очищены от растительных отходов, спасательные станции не были отремонтированы, а аптечки не были обновлены и не готовы к летнему сезону.

Более того, ближайшие к пляжам туалеты не обеспечены системами водоснабжения, что усложняет процедуру дезинфицирования, а также соблюдение личной гигиены посетителей.