Загадочное самоубийство в Бельцах: 16-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки (ВИДЕО)

Прыжок с 30-метровой высоты оказался смертельным для подростка. Девочка скончалась на месте. Предварительная причина смерти – самоубийство.

Трагедия произошла в конце прошлой недели, приблизительно в 08.00 утра, в муниципии Бельцы. Девочка спрыгнула с крыши 9-этажного здания, передаёт canal3.md. Её бездыханное тело было найдено в луже крови одним из жильцов многоэтажки, который немедленно позвонил в полицию. Прибывший на место происшествия судмедэксперт установил, что на теле скончавшейся нет признаков насильственной смерти.

По данным пресс-секретаря Инспектората полиции Бельц Евгении Молчановой, девочка не проживала в этом доме, а на крышу попала, так как там свободный доступ. По её словам, девочка из хорошей семьи, всегда была жизнерадостной и хорошо училась. Родители погибшей не знают, что побудило их дочь покончить жизнь самоубийством.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.