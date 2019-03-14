Загадочная смерть в Кагуле: труп мужчины нашли на улице (ВИДЕО)

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Бездыханное тело мужчины было найдено случайным прохожим вблизи аэропорта в Кагуле. На место происшествия прибыла оперативная группа.

По данным судмедэксперта, который исследовал труп мужчины, на теле не обнаружено следов насильственной смерти. Труп был направлен на углублённую экспертизу, после которой будет установлена причина смерти мужчины.

В ходе расследования полиции удалось установить личность погибшего. Им оказался 57-летний мужчина, пишет canal3.md. По данному факту было инициировано расследование, в рамках которого предстоит выяснить все обстоятельства и причину смерти мужчины.