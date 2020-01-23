Загадочная смерть в Глодянах: молодой человек нашёл во дворе своего дома труп соседки

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Проснувшись утром, мужчина обнаружил во дворе своего дома труп соседки. Хозяин жилища немедленно вызвал полицию.

Инцидент произошёл этим утром в селе Яблона Глодянского района. По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Глодян Евгении Молчановой, умершей оказалась 67-летняя женщина. Её сосед, 29-летний мужчина, вызвал полицию сразу после того, как нашёл труп во дворе своего дома, передаёт deschide.md.

– На место происшествия прибыла оперативная группа и судмедэксперт. На теле погибшей не были найдены следы насильственной смерти. Точная причина смерти будет установлена в результате экспертизы, – отметила представитель ИП Глодян.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.