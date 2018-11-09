Задержаны трое подростков, осквернивших кладбище в Кагуле

Вандалы, которые в ночь с 4 на 5 ноября “орудовали” на кладбище в Кагуле, были задержаны. Ими оказались трое молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет.

По словам полиции, молодые люди, повредившие 17 надгробных памятников и два креста, находились под воздействием алкоголя. Вандалы также разрушили на могилах несколько столов и разбили вазы с цветами.

Сумма нанесённого ущерба пока не называется. Задержанные молодые люди рискуют получить до 3 лет лишения свободы, пишет publika.md.