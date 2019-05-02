Задержаны трое подозреваемых по делу о покушении на убийство в Кантемире (ВИДЕО)

Задержаны трое подозреваемых по делу о покушении на убийство в Кантемире (ВИДЕО)

Прокуроры и сотрудники полиции установили личности троих человек, подозреваемых в попытке убийства жителя села Стояновка Кантемирского района. Инцидент произошёл 21 ноября 2018 года: в потерпевшего выстрелили несколько раз на пороге собственного дома.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что потерпевший 43-летний житель Стояновки занимался совместным бизнесом с 38-летним односельчанином. Между деловыми партнёрами не раз возникали конфликты, в ходе которых пострадавшему угрожали.

Нападавший позвал жертву на улицу, но мужчина отказался. Тогда злоумышленник зашёл к жертве во двор и произвёл несколько выстрелов из неизвестного оружия. Пострадавшего срочно доставили в реанимацию с ранением в области живота, – рассказали в полиции.

Впоследствии было установлено, что деловой партнёр жертвы обратился к услугам ещё двух мужчин, которые спланировали и организовали преступление. Если они будут признаны виновными, подозреваемым грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

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