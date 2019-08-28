Задержаны с поличным: в Слободзее двоих рецидивистов поймали на краже газовых труб

Задержаны с поличным: в Слободзее двоих рецидивистов поймали на краже газовых труб

Сотрудникам уголовного розыска города Бендеры стало известно, что на местную фабрику повадились незваные гости. Весной этого года милиционеры уже задержали группу лиц, похитивших металлопрофиль с крыши здания.

На этот раз двое подельников позарились на систему газопровода в помещении неработающего предприятия. Металлические изделия – уголки, а также 32 трубы длиной около 3 метров каждая – предприимчивые граждане складировали у ворот, намереваясь вывезти. За этим занятием их застали сотрудники милиции. Оба правонарушителя оказались ранее судимы, в содеянном сознались, пишет mvdpmr.org.

Демонтированные металлические конструкции и газовое оборудование было изъято. Устанавливается сумма ущерба, ведётся проверка.

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