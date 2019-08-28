Задержаны с поличным: в Слободзее двоих рецидивистов поймали на краже газовых труб

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Сотрудникам уголовного розыска города Бендеры стало известно, что на местную фабрику повадились незваные гости. Весной этого года милиционеры уже задержали группу лиц, похитивших металлопрофиль с крыши здания.

На этот раз двое подельников позарились на систему газопровода в помещении неработающего предприятия. Металлические изделия – уголки, а также 32 трубы длиной около 3 метров каждая – предприимчивые граждане складировали у ворот, намереваясь вывезти. За этим занятием их застали сотрудники милиции. Оба правонарушителя оказались ранее судимы, в содеянном сознались, пишет mvdpmr.org.

Демонтированные металлические конструкции и газовое оборудование было изъято. Устанавливается сумма ущерба, ведётся проверка.